Новороссийские оперативники задержали мужчину, находящегося в розыске 20 –летний местный житель, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, скрывался от суда

/Происшествия/

Являясь фигурантом уголовного дела, 20-летний Новороссийска, обвиняемый в хранении наркотических средств в особо крупном размере, скрылся от суда.

Получив оперативным путем информацию о местонахождении разыскиваемого, сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Новороссийску задержали злоумышленника в компьютерном клубе Новороссийска.

В настоящее время задержанный заключен под стражу.