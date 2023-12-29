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Новороссийские оперативники задержали мужчину, находящегося в розыске 20 –летний местный житель, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, скрывался от суда

Являясь фигурантом уголовного дела, 20-летний Новороссийска, обвиняемый в хранении наркотических средств в особо крупном размере, скрылся от суда.

Получив оперативным путем информацию о местонахождении разыскиваемого, сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Новороссийску задержали злоумышленника в компьютерном клубе Новороссийска.
В настоящее время задержанный заключен под стражу.
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Категория: Новости / Происшествия

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