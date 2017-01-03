1 января 2017 года не без лобовых столкновений...

/Происшествия/

Праздничные дни продолжаются, но, к огромному сожалению, они не обходятся без дорожно-транспортных происшествий!

1 января 2017 года в 19 часов 20 минут, на автодороге Новороссийск- Керченский пролив, водитель автомобиля Фольксваген, имеющий стаж вождения 6 месяцев, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с автомобилем Хонда, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и пассажиры автомобиля Хонда получили ранения и госпитализированы в лечебные учреждения г. Новороссийска и г. Анапы.

С начала 2017 года на территории города зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 5 человек. Сотрудниками отдела ГИБДД и ОР ДПС, при несении службы составлено 68 административных материалов, выявлено 4 водителя, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, один из них сел за руль в состоянии опьянения повторно.

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдая Правила дорожного движения, Вы сохраняете свою жизнь и жизнь близких Вам людей. Будьте внимательны на дороге!

Источник: Пресс-служба отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск