«Беги или умри»: новая смертельная игра подростков или фейк

/Происшествия/

В соцсетях появились предупреждения об опасной забаве школьников, которые выскакивают на дороги прямо перед автомобилями.

С конца января в соцсетях и СМИ массово распространяются предупреждения об опасной игре «Беги или умри», которой якобы увлекаются школьники по всей России (по правилам детям нужно успеть перебежать через дорогу перед приближающейся машиной). Но очень странным кажется то, что хоть все и говорят о невероятной популярности этой игры, официально о таких происшествиях вообще не сообщается.

Сообщения с предупреждением об игре активно распространяются в соцсетях последние несколько дней. Огромное число пользователей публикует однотипные посты, обращённые к родителям.

Причём, судя по постам и заметкам в СМИ, игрой якобы увлекаются во многих российских регионах: Астрахани, Сыктывкаре, Екатеринбурге, Красноярске, Смоленске, Оренбурге и других городах. Утверждается, что игра «Беги или умри» настолько популярна, что даже местные департаменты образования разослали информационные сообщения с предупреждениями (что очень похоже на фейк). Такие обращения опять-таки очень активно распространяют пользователи «ВКонтакте».

Однако, ни интернет, ни соцсети про «Беги или умри» ничего не знают. А ведь современные детишки привыкли снимать на смартфоны все, что движется! Если бы игра была реальной, то на Youtube и Вконтакте уже были бы сотни видеороликов про то, как школьники перебегают дорогу, тематических сообществ и хештегов в духе #бегиилиумри. А в ГИБДД уже бы били тревогу – но никакого всплеска детской смертности на дорогах нет. Или же в «Беги или умри» не проигрывают?

Некоторые люди даже выдумывают происшествия. Например на днях в Якутске один водитель заявил, что перед его машиной бросился через дорогу школьник, а второй снимал это на телефон.

«Сегодня еду по Кирова, в 14:20 примерно, возле шиномонтажки два пацана стоят лет по 12, я стабильно держу 60—70 км, и тут один срывается в метрах 70—80 и перебегает дорогу. Я по тормозам в пяти метрах остановился, второй ребёнок на камеру телефона снимает. Сзади ехала иномарка, чуть в меня не въехала, в сторону ушла. А этот хулиган чуть под колёса не попал. Будьте внимательны! Как увидите стоящих у дороги, лучше скиньте газ!» — рассказал он. Однако быстро выяснилось, что на улице Кирова нет шиномонтажной.

Интернет-эксперты считают, что подобные сообщения – дело рук "интернет-троллей":

- Наиболее вероятной конечной целью является создание панических настроений, — считает Никита Прохоров, заместитель генерального директора интернет-агентства "Сидорин Лаб". - Если конечная цель данной акции именно устрашение, то способы распространения информационной волны выбраны весьма грамотно.

Кроме того, помимо пугающих текстов и фотографий листовок в таких сообщениях могут содержаться и компьютерные вирусы. Так что подобные сообщения лучше вообще не открывать, и уж точно не стоит рассылать знакомым. Во-первых, чтобы не сеять панику, а во-вторых – чтобы не помочь злоумышленникам увести чужие пароли и данные о счетах.

Недавно Муниципальная новостная лента сообщала, что РОЦИТ зафиксировал всплеск активности групп в социальных сетях, склоняющих детей к суициду.

Источник: medialeaks.ru