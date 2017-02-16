Глава Краснодара доложил о помощи погорельцам в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России

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Сегодня рано утром Евгений Первышов и врио начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин, находясь на месте происшествия, связались посредством телемоста с Национальным центром управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, чтобы доложить итоги ликвидации пожара в многоквартирном доме по ул. им. Прокофьева, 3, размещения эвакуированных жильцов и о дальнейших действиях в связи с произошедшим накануне чрезвычайным происшествием.

Вчера на территории школы № 66 был организован пункт временного сбора и учёта пострадавших. Всего туда было доставлено 212 жителей дома по ул. им. Прокофьева, 3, в том числе — 36 детей, из них — 12 школьников и 24 дошкольника. 61 человек был размещен в гостиничном фонде города, где они будут находиться до полного разрешения ситуации. Для них будет организовано горячее питание. Ситуацию держим на постоянном контроле, — сказал Евгений Первышов во время телемоста, организованного во дворе пострадавшего от огня дома.

Александр Тарарыкин сообщил, что проблемных вопросов по ликвидации чрезвычайной ситуации на данный момент нет. В качестве основной причины пожара рассматривается возгорание в результате неосторожных действий при курении.

Во время телемоста с НЦУКС МЧС России также обсудили, какие действия будут предприниматься в дальнейшем в связи с произошедшим минувшим вечером.

Евгений Первышов отметил, что в Прикубанском округе введен режим ЧС локального уровня. Сегодня планируется начать поквартирный обход пострадавшего от пожара дома. Будет проводиться оценка ущерба с фотофиксацией. После проведения всей этой работы будут приняты решения по компенсациям.

Как сообщалось ранее, вчера, 15 февраля, около 18.00 произошло возгорание на мансарде 6-ти этажного 150-квартирного дома по ул. им. Прокофьева, 3 в так называемом Музыкальном микрорайоне Краснодара.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 1500 кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности. Он был полностью ликвидирован в 00.33. Один человек погиб, пострадавших нет.

Всего на тушении пожара были задействованы 123 человека, 44 единицы техники, в том числе — 73 человека и 28 единиц техники МЧС.

По предварительным данным, от огня пострадали 25 квартир, частично повреждены 22 квартиры.

Для устранения точной причины и очага возгорания на месте продолжают работать специалисты ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Краснодарскому краю и следственно-оперативная группа управления МВД РФ по Краснодару.

Источник: Официальный Интернет-портал администрации Краснодара