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/Происшествия/

В Крыму девушка погибла под упавшим деревом

21 апреля 2017 года в селе Путиловка Бахчисарайского района погибла 17-летняя девушка в результате падения дерева.

По данному факту  следственным отделом по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по республике Крым

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Категория: Новости / Происшествия

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