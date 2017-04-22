В Крыму девушка погибла под упавшим деревом

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21 апреля 2017 года в селе Путиловка Бахчисарайского района погибла 17-летняя девушка в результате падения дерева.

По данному факту следственным отделом по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по республике Крым