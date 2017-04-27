48 000 жителей Южного района Новороссийска остались без воды

/Происшествия/

В 17.20 от оперативного дежурного ЕДДС МО г. Новороссийск поступило сообщение о том, что для производства работ связанных с устранением утечки воды по улице Волгоградская – Малоземельская, на трубопроводе диаметром 500 мм., на время производства работ выполнено технологическое отключение воды. Сообщает краевое МЧС.

В результате будет ограничена подача воды в 161 многоквартирный дом с населением 48162 человека.

На месте работает аварийная бригада водоканала в составе 8 человек, 4 ед. техники.

На место направлена оперативная группа Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.

В случае необходимости для подвоза воды населению выделено 8 автоцистерн.

Подача воды в г.Новороссийск осуществляется по графику:

- утренняя подача с 6.00 до 9.00;

- вечерняя подача с 18.00 до 21.00.

Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Время окончания первоочередных работ - до 20:00ч. 28.04.2017

По информации МУП «Водоканал»: в связи с аварийно-восстановительными работами на пересечении улиц Волгоградская – Малоземельская, ограничена подача воды в зону №18, ограниченную улицами : Волгоградская дом №18-№44, Малоземельская дом №1-№21, Золотаревского дом «8, №10, №12, Героев Десантников дом №10-№38, №47-№97,Куникова дом №34-№66, Дзержинского дом №183-№203;

и в зону №27 ограниченную улицами: Южная дом №6-10, Пионерская дом №37-13, Хворостянского дом №1-13, Молодежная дом №4-30, Вербовая дом №17-21, проспект Дзержинского дом №205 «а» -220, Героев Десантников дом №1-33.

После завершения аварийно-восстановительных работ, подача воды будет восстановлена.

Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам абонентов.