Житель Ставрополья зарезал жену с двумя детьми и покончил с собой

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Утром 28 апреля в правоохранительные органы Предгорного района Ставропольского края поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домовладений в селе Юце тел проживавших там супругов и двух их несовершеннолетних сыновей с многочисленными ножевыми ранениями.

Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СКР, а также оперативных сотрудников МВД. Проведенные первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия дают основания полагать, что женщине и детям причинил телесные повреждения глава семьи, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом свидетельствует обнаруженный в ходе осмотра места происшествия в руках мужчины нож, идентичный характер телесных повреждений у всех погибших, а также тот факт, что следов проникновения в жилище не обнаружено: входная дверь домовладения была закрыта изнутри, общий порядок вещей в доме не нарушен.

В целях проведения комплекса следственных действий, производство которых невозможно без возбуждения уголовного дела, следственным отделом по Предгорному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Сейчас следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время по изъятым предметам и объектам будет назначен комплекс экспертиз, параллельно ведется допрос родственников и соседей погибших, устанавливаются мотивы произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: пресс-служба СК РФ по Ставропольскому краю