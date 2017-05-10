Полицейские Новороссийска завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве

/Происшествия/

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жительниц г. Крымска в возрасте 25-ти и 26-ти лет по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску обратился директор сети обувных магазинов с заявлением о том, что проведённая аудиторская проверка выявила недостачу денежных средств, в размере около 20 тысяч рублей.

При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению денег причастны сотрудницы одного из магазинов, которые незаконно оформляли возврат проданного товара, а денежные средства присваивали себе.

Двух жительниц г. Крымска задержали по месту временного проживания.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску