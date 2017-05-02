В Ейске 40-летняя обвиняемая пыталась получить материнский капитал по подложным документам.

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Следственным отделом ОМВД России по Ейскому району завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствие установило, что 40-летняя местная жительница предоставила в социальное учреждение заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии лишения ее родительских прав в отношении первого ребенка, и пыталась получить бюджетные денежные средства в виде государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в сумме свыше 450 тысяч рублей.

Женщина созналась в содеянном и пояснила, что пыталась обналичить денежные средства, путем приобретения недвижимого имущества на территории Ейского района.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю