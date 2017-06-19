В Сочи спасатели вывели из леса туристку из Москвы

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16 июня в 17.20 за помощью к спасателям МЧС обратилась женщина. Как рассказала проезжая гостья из Москвы, еще утром она отправилась на прогулку к Агурским водопадам.

Путь свой туристка начала от с. Прогресс. Как только женщина поняла, что заблудилась – сразу же обратилась в экстренные службы. Дежурная смена ЮРПСО незамедлительно выехала в горно-лесную местность Хостинского района для поиска туристки.

Спасатели обнаружили потерявшуюся женщину 1979 г.р. в лесном массиве в районе с. Хлебороб и вывели ее в городскую черту. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России