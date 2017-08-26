В поселке Волна Темрюкского района продолжается активная фаза поисковой операции

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Спасатели обнаружили тело 18 погибшего в результате падения вахтового автобуса в море на строящемся пирсе.

В транспортном средстве находилось более 50 человек. 33 пассажира удалось спасти, 17 признаны погибшими в день аварии. Сегодня, в 11.23, найдено 18 тело, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Семьям погибших из Краснодарского края по решению губернатора будет оказана материальная поддержка в размере 1 млн рублей. Власти на местах также помогут в организации похорон.

Сейчас устанавливаются причины трагедии. В ходе заседания краевого оперативного штаба, которое прошло накануне в Темрюкском районе, Вениамин Кондратьев призвал к тщательному расследованию случившегося. Результаты расследования должны быть гласными, акцентировал глава региона.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края