В поселке Волна Темрюкского района продолжается активная фаза поисковой операции
Спасатели обнаружили тело 18 погибшего в результате падения вахтового автобуса в море на строящемся пирсе.
В транспортном средстве находилось более 50 человек. 33 пассажира удалось спасти, 17 признаны погибшими в день аварии. Сегодня, в 11.23, найдено 18 тело, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Семьям погибших из Краснодарского края по решению губернатора будет оказана материальная поддержка в размере 1 млн рублей. Власти на местах также помогут в организации похорон.
Сейчас устанавливаются причины трагедии. В ходе заседания краевого оперативного штаба, которое прошло накануне в Темрюкском районе, Вениамин Кондратьев призвал к тщательному расследованию случившегося. Результаты расследования должны быть гласными, акцентировал глава региона.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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