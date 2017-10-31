В Сочи спасатели помогли заблудившимся грибникам

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Сегодня ночью спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России помогли двум грибникам, заблудившимся в лесу неподалеку от пос. Хлебороб.

За помощью к спасателям парень с девушкой обратились вечером 30 октября. По их словам, они еще утром пошли за грибами в районе пос. Прогресс. Когда начало темнеть, грибники поняли, что найти путь обратно не могут. GPS-навигатор показал, что они находятся в трёх километрах от пос. Хлебороб. Остановившись у реки, сочинцы стали ждать помощи спасателей.

Используя сигнальные средства и созваниваясь с потерявшимися, сотрудники МЧС обнаружили их у реки Большая Хоста, они находились на противоположном берегу. Из-за обильных осадков уровень воды в реке значительно поднялся, поэтому было решено эвакуировать молодых людей, организовав навесную переправу. Установив на месте проведения работ световую башню, спасатели при помощи альпинистского снаряжения транспортировали девушку 1995 г.р. и парня 1982 г.р. с одного берега реки на другой. После этого спасатели на служебном автомобиле доставили их на базу Хостинского подразделения МЧС. Медицинская помощь местным жителям не потребовалась, сотрудники МЧС напоили грибников чаем и передали их приехавшим за ними друзьям.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России