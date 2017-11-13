Дорожные хроники

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11 ноября в 11.00 водитель, управляя автомобилем КАМАЗ на участке автодороги Краснодар-Верхнебаканский, допустил заднее столкновение с автомобилем ГАЗ 31029. После столкновения легковой автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Сканиа. В результате ДТП 69-летний водитель и 60-летний пассажир Волги получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания помощи. По предварительной версии причиной ДТП явилось неправильный выбор дистанции водителем КАМАЗ.

По факту ДТП, имевшего место 6 ноября, в результате которого водитель совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе, сотрудниками ОР ДПС ГИБДД Новороссийска проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых личность и местонахождение водителя были установлены.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску