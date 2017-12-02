В Армавире полицейский предотвратил поджог в офисе кредитной организации

/Происшествия/

В Армавире около 10 часов утра в офис кредитной организации вошёл мужчина, в руках которого была бутылка с горючей жидкостью. Под угрозой поджога он потребовал, чтобы все посетители покинули помещение.

Находившийся на месте происшествия в свободное от службы время полицейский одного из подразделений ОМВД России по городу Армавиру мгновенно отреагировал на возникшую угрозу. Обездвижив злоумышленника, он не дал совершить ему поджог, после чего удерживал до прибытия коллег", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность нападавшего установлена - им оказался местный житель. Причины противоправного поступка выясняются. Руководством отдела МВД России по городу Армавиру решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.