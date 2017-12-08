15-летний водитель мопеда доставлен в медицинское учреждение

/Происшествия/

6 декабря 2017 года в 13 часов 55 минут несовершеннолетний водитель мопеда двигался по прилегающей территории и, при повороте направо, не предоставил преимущества в движении прямо автомобилю ВАЗ-2107.

В результате ДТП пострадал 15-летний водитель мопеда, который с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Ведется следствие.

Сотрудники Отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску обращаются к родителями напоминают о том, что управлять мопедом и мотоциклом можно по достижении 16, а автомобилем – с

18 лет при наличии водительского удостоверения.

Мопеды, мотоциклы, автомобили должны быть зарегистрированы и находиться в технически исправном состоянии. Водители и пассажиры мопедов и мотоциклов должны ездить в мотошлемах

Частью 1 статьей 12.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за управление ТС водителем, не имеющим права управления - штраф от 5000 до 15000 рублей. Частью 3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу управления ТСнесовершеннолетнему предусмотрено наказание в виде штрафа размером 30 000 рублей. Транспортное средство отправляется на штрафстоянку.

Уважаемые родители, не подвергайте своих детей опасности. Ребенок всегда берет пример с Вас – родителей и других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Помните, что ошибки на дорогах могут привести к трагедии. Берегите себя и своих близких.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску