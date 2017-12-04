Вести с дорог

/Происшествия/

1 декабря в 17.55, в станице Раевская, автоледи, управляя отечественным автомобилем, при повороте налево не уступила дорогу мопеду, который двигался со встречного направления по равнозначной дороге, и допустила столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в лечебное учреждение для оказания помощи.

19-летняя водитель автомобиля ВАЗ, кроме нарушения Правил дорожного движения в виде несоблюдения очередности проезда, приведшего к дорожно-транспортному происшествию, управляла транспортным средством без полиса ОСАГО. Водитель находился за рулем мопеда без права на управление данным транспортным средством, без полиса ОСАГО, без мотошлема.

1 декабря в 16.40, в Центральном районе Новороссийска, водитель, управляя автомобилем ГАЗ-3110, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1937 года рождения была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

3 декабря в 19.30, 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигался по ул. Мысхакское шоссе и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с а/м ВАЗ-2114. В результате ДТП, 19-летний водитель четырнадцатой модели ВАЗ получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в лечебное учреждения для оказания помощи.

Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску призывают всех участников дорожного движения быть законопослушными гражданами. Помните, уважаемые участники дорожного движения, что соблюдение правил дорожного движения начинается с нас самих. Сев за руль пристегнитесь ремнем безопасности сами, и проконтролируйте, чтобы ваши пассажиры, также пристегнулись. Соблюдайте скоростной режим.

Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть по пешеходным переходам. Не перебегайте дорогу впереди движущегося транспорта, автомобиль не может остановиться мгновенно. В ночное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Их использование способствует значительному снижению аварийности на дорогах.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск