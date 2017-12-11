204 тушки перепела без документов обнаружены на предприятии в Тимашевске

/Происшествия/

При проведении внеплановой выездной проверки ИП главы КФХ Солдатовой В.В., осуществляющей деятельность по убою перепелов, выработке, хранению и реализации мяса перепелов промышленной выработки, получении товарного перепелиного яйца с последующей поставкой в торговую сеть в г. Тимашевск выявлены нарушения действующего ветеринарного законодательства РФ.

В подсобном помещении для хранения мясо сырья в холодильной камере осуществлялось хранение продукции животного происхождения (тушки перепела) в количестве 204 шт. общим весом 38 кг, без маркировки, содержащей информацию о наименовании продукта, даты выработки, установленных сроков годности, условий хранения

Вышеуказанное является нарушением п. 2 ст. 3 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; п. 9 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 Г. № 880).

По данному факту составлен протокол ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, наложен штраф в размере 30 000 рублей, выдано предписание об устранении нарушений законодательства РФ о ветеринарии.