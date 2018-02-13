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Рыбаки из Приморско-Ахтарского района Кубани заплатят судебный штраф за браконьерство в Бейсугском лимане

Пограничники задержали их с поличным в ноябре прошлого года.

Тогда, один из преступников вышел в акваторию лимана на незарегистрированной моторной лодке и установил шесть жаберных сетей, которые запрещены для любительского промысла. На следующий день, чтобы извлечь браконьерский улов, рыбак попросил о помощи своего знакомого. 

Они вместе отправились в район установки рыболовецких орудий. Мужчины извлекли сети, перегрузили добытую рыбу в полипропиленовые мешки и вернулись на берег. Жителей прибрежного поселка с незаконным уловом задержали.

По квалифицирующим признакам в отношении обоих браконьеров было возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 256 УК РФ. Суд применил к мужчинам меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей каждому. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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