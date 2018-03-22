В Волгоградской области почтальон дала отпор грабителю с битой

/Происшествия/

21 марта во время доставки пенсий и социальных пособий во дворе частного дома было совершено нападение на почтальона отделения Почты России в г. Дубовка Волгоградской области Елену Коротину.

Злоумышленник в маске напал на почтальона во дворе частного дома и, ударив предметом, похожим на биту, попытался выхватить сумку с деньгами. Сотрудник Почты России не растерялась и оказала сопротивление грабителю.

Несмотря на травмы почтальон сумела удержать сумку и сохранить деньги. Почтальону оказана необходимая медицинская помощь, она находится в больнице под наблюдением врачей. Руководством Волгоградского филиала Почты России принято решение о поощрении почтальона за проявленную смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей.

Сотрудниками филиала подано заявление в правоохранительные органы, оказывается необходимое содействие полиции в установлении всех деталей произошедшего и поимке скрывшегося с места преступления злоумышленника.

Елена Александровна работает в Почте России более двух лет. Характеризуется коллегами и руководством как добросовестный, ответственный работник.

Стоит отметить, что подобные происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.