ДТП в поселке Владимировка НОвороссийска

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28 марта 2018 года, водитель автомобиля Рено двигался со стороны поселка Владимировка в сторону поселка Гайдук, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, нарушил правила проезда регулируемого перекрестка и допустил столкновение с автомобилем Мицубиси, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 53-летний водитель Рено доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

С начала 2018 года по причине нарушения очередности проезда перекрестков зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения.

Сотрудники Отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску призывают водителей быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, учитывать погодные условия. Берегите себя и своих близких.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску