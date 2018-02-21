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Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску информирует, что с начала 2018 года на территории Новороссийска зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, а 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По причине нарушения правил проезда пешеходного перехода произошло 11 ДТП, в которых получили ранения 12 человек. Большая часть ДТП зарегистрирована по вине пешеходов.

В целях снижения аварийности и предупреждения ДТП вследствие непредставления водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходам, а также нарушений ПДД самими пешеходами, в период с 22 по 27 февраля 2018 года на обслуживаемой территории будет организовано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход!».

Будьте внимательны на дорогах, неукоснительно соблюдайте требования Правил дорожного движения, берегите себя и своих близких.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску