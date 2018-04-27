В Адлере ДТП с выездом навстречку

/Происшествия/

27 апреля в 08 часов 30 минут в Адлерском районе города Сочи, ФАД «Адлер–Красная поляна» 0км+60м. (транспортная развязка), 45 летний водитель, управляя автомобилем Фольксваген, при движении на левом закруглении дороги, допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, и столкновение с автомобилем ВАЗ 2114 под управлением 24 летнего местного жителя, который двигался во встречном для него направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 17 летняя девушка, пассажир автомобиля «ВАЗ» 2114 которая была с места ДТП была госпитализирована.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу предназначенную для встречного движения является грубыми нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.