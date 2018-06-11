Спасатели вывели из леса заблудившихся туристов

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08 июня в 22.50 в отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что они с мужем и ребенком заблудились в районе Агурского ущелья и не могут самостоятельно выйти в городскую черту.

К месту происшествия незамедлительно выехала дежурная смена Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС.

Спасатели обнаружили туристов рядом со слиянием рек Агура и Агурчик, медицинская помощь никому из них не требовалась. Как рассказали сами спасенные, они хотели подняться из ущелья к вершине г. Ахун и уехать оттуда в город, но потеряли тропу и вернулись обратно на поляну, откуда и позвонили в МЧС. На отдых в г. Сочи семья приехала из г. Пермь.

Сотрудники МЧС напоминают: отправляясь на отдых в горно-лесную местность даже на несколько часов, не забудьте взять с собой верхнюю одежду. Также сохраняйте заряд аккумулятора телефона, возможно, Вам понадобится использовать фонарь. И сообщите друзьям или работникам гостиницы, в какое место Вы направляетесь и когда планируете вернуться.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России