/Происшествия/

Спасатели вывели из леса заблудившихся туристов

08 июня в 22.50 в отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что они с мужем и ребенком заблудились в районе Агурского ущелья и не могут самостоятельно выйти в городскую черту.

К месту происшествия незамедлительно выехала дежурная смена Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС.

Спасатели обнаружили туристов рядом со слиянием рек Агура и Агурчик, медицинская помощь никому из них не требовалась. Как рассказали сами спасенные, они хотели подняться из ущелья к вершине г. Ахун и уехать оттуда в город, но потеряли тропу и вернулись обратно на поляну, откуда и позвонили в МЧС. На отдых в г. Сочи семья приехала из г. Пермь.

Сотрудники МЧС напоминают: отправляясь на отдых в горно-лесную местность даже на несколько часов, не забудьте взять с собой верхнюю одежду. Также сохраняйте заряд аккумулятора телефона, возможно, Вам понадобится использовать фонарь. И сообщите друзьям или работникам гостиницы, в какое место Вы направляетесь и когда планируете вернуться.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 123 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и волонтеров мальчик, пропавший в лесу на соревнованиях по спортивному ориентированию, обнаружен живым

Юрий Поляков провел встречу с делегацией из Греции

Глава Геленджика поздравил с профессиональным праздником социальных работников

В День России в Геленджике пройдет межнациональный фестиваль

Железнодорожники Краснодарского региона СКЖД напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов