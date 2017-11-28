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Спасатели ЮРПСО МЧС России вывели заблудившуюся девушку из леса

27 ноября около 18.00 в отряд МЧС позвонила девушка и сообщила, что она спускалась с г. Ахун и заблудилась. Также туристка рассказала спасателям, что она промокла, замерзла и в темноте потеряла тропу. К месту происшествия выехала дежурная смена ЮРПСО МЧС.

В течение получаса спасатели обнаружили пропавшую в горно-лесной местности в двух км от слияния рек Агура и Агурчик и вывезли ее в городскую черту.

Потерявшаяся – жительница г. Москвы 1992 г.р. – на прогулку отправилась одна, и к счастью, с девушкой можно было связаться по мобильному телефону. Никаких травм туристка не получила, за исключением небольших ссадин и царапин.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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