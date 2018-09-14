Адлерский тренер по дзюдо Акоп Папазян стал Чемпионом Всероссийского турнира в Новороссийске

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В первый день Всероссийских соревнований по дзюдо среди мужчин памяти «Героев Малой земли» в Новороссийске боролись 206 атлетов из семи федеральных округов России – настолько широка география турнира.

В составе его участников - именитые борцы, мастера спорта международного класса, победители Кубков и Чемпионатов мира по дзюдо.

Это уже третий Всероссийский турнир, посвященный памяти героев малоземельцев, защитников Новороссийска, которые в годы Великой отечественной войны 225 дней не на жизнь, а на смерть сражались за родную землю.

В весовой категории 90 кг. Одержал убедительные победы во всех схватках и стал чемпионом спортсмен и тренер Федерации борьбы дзюдо и самбо курорта, воспитанник тренера Александра Демура – Акоп Папазян, оставив позади своего коллегу из Краснодарского края Заура Киятова, а также атлетов из Чеченской республики и республики Ингушетия.

Отрадно, что став чемпионов турнира Акоп выполнил норматив высокого спортивного звания – мастер спорта России по дзюдо. Работает наш чемпион тренером-преподавателем в ДЮСШ №10, которая расположена в Адлерском районе города Сочи.