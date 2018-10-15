Боевая ничья с "Чайкой"

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Начало матча с песчанокопской "Чайкой", которая в нынешнем сезоне ставит перед собой самые высокие задачи, выдалось для "Черноморца" неудачным.

Уже на 3-ей минуте воспитанник ДЮСШ "Черноморец" Никита Чалый отправил мяч в сетку ворот Максима Швагирева. Гол Никита праздновать не стал, отдавая дань команде своего родного города, воспитавшего его и давшей путевку в футбол. К чести новороссийцев сравнять счет удалось довольно быстро. Ошибся на выходе голкипер гостей и Манвел Агаронян отправил мяч в сетку ворот "Чайки", 1:1. Еще через 12-ть минут "Черноморец" и вовсе вышел вперед в счете. Андрей Мендель оказался расторопнее всех в штрафной гостей после подачи углового, 2:1. На перерыв команды отправились с преимуществом хозяев поля в счете. На второй тайм гости вышли с двумя новыми игроками и стали играть в три нападающих. Уже на 47-ой минуте они заработали пенальти, но Максим Швагирев в блестящем прыжке отбил мяч из нижнего угла ворот. И все же, сохранить победный счет "Черноморцу" не удалось. Пока за пределами поля оказывалась помощь, разбившему бровь Алексею Кузнецову, гости воспользовались численным преимуществом, и забили гол после подачи углового на 51-ой минуте, 2:2. Матч проходил в жесткой борьбе с большим количеством столкновений. Гости старались играть забросами на своих высоких нападающих, но создать что-то серьезное у ворот Максима Швагирева, так и не смогли. А вот у "Черноморца" был шанс, когда Сергей Обивалин головой пробил в перекладину. Итогом матча стала боевая ничья и теперь нашей команде предстоит игра в Майкопе с разозленной "Дружбой", которая проиграла два последних матча с общим счетом 1:8. Игра пройдет 21-го октября на стадионе "Дружба" и начнется в 16:00.