Новороссийский "Черноморец" ничья в Краснодаре

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За всю историю своих взаимоотношений "Краснодар-2" и "Черноморец" ни разу не играли вничью. В девяти играх "Черноморец" выиграл восемь раз, а одна победа на счету краснодарцев. В отчетном поединке счет ничьим в очных встречах команд был открыт. "Черноморец" после гола разрывал оборону краснодарцев, создавая момент за моментом.

Новороссийцы забили после стандартного положения. Голкипер хозяев поля вынес мяч из своей штрафной, но подбор остался за "Черноморцем". После серии рикошетов мяч оказался у Артура Миносяна, который пробил точно в дальний угол ворот. Бело-синие повели в счете, стали создавать моменты, но Владимир Ридель, Каха Халваши и Иван Селеменев не смогли воспользоваться своими шансами. На перерыв команды ушли при минимальном перевесе "Черноморца", хотя счет мог быть намного крупнее. Второй тайм после перестановок в составе хозяев поля стал зеркальной копией первого. Теперь краснодарцы создавали моменты и уже на первых минутах могли сравнять счет. Руслан Рзаев попал в штангу, а удар Олега Исаенко быть очень неточным. На 55-ой минуте хозяева поля забили свой гол, и что самое интересное, сделали это тоже с помощью стандартного положения. Алексей Татаев переиграл Ивана Юдина в штрафной "Черноморца" и головой отправил мяч в сетку ворот Максима Швагирева, 1:1. Пропустив гол, бело-синие переместили игру на половину поля черно-зеленых, но таких ошибок, как в первом тайме краснодарцы уже не допускали. А вот возможностями для контратак пользовались с успехом. На 77-ой минуте Руслан Рзаев в очередной раз простил нашу команду после ошибки обороны. На 82-ой минуте "Черноморец" остался в меньшинстве, арбитр удалил Каху Халваши. Несмотря, на это бело-синие не отдали территорию сопернику, продолжили искать счастья в атаке, но момент для гола имели хозяева. В очередной контратаке Руслана Рзаева вновь вывели один на один, но Максим Швагирев свою команду спас. Штрафные и угловые, заработанные бело-синими пользы им не принесли, а арбитр в этот вечер явно не благоволил гостям. Евгений Касьянов пробил с дуги у штрафной и Дмитрий Иванов явно сыграл рукой, остановив полет мяча. Сергей Костевич, находившийся в отлично позиции нарушения правил решил не замечать, а удар Артура Ахмеджанова пришелся выше ворот. "Черноморец" потерял очки в матче, который должен был выигрывать еще в первом тайме. Следующий матч наша команда проведет дома 28 апреля со ставропольским "Динамо". Начало игры в 17 часов.