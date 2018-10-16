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Кто летит осенью закрывать купальный сезон в Крым

Сервис путешествий Туту.ру узнал, жители каких регионов полетят (или уже слетали) осенью в Крым закрывать купальный сезон. Специалисты сервиса проанализировали все оформленные авиабилеты с вылетом в Симферополь с 1 сентября по 1 декабря 2018 года

Из каких городов России прилетает больше всего туристов в бархатный сезон

Доля зарубежных туристов невелика — 0,2%. Основной турпоток едет из двух российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Но доля пассажиропотока из Москвы этой осенью постепенно снижается в пользу региональных перелетов.

Наибольший рост спроса продемонстрировали туристы из Красноярска (190%, почти в три раза), Уфы (92%) и Екатеринбурга (70%). Меньше туристов этой осенью прилетят из Тюмени. Возможно, это связано с тем, что средний чек на перелет из Тюмени в Симферополь увеличился на треть (с 14 768 до 19 619 рублей за авиабилет в обе стороны). Ниже стал средний чек из Самары (-17%), Сургута (-13%) и Красноярска (-10%).

 

Город вылета

Доля пассажиров осенью 2017

Доля пассажиров осенью 2018

Цена за авиабилет в обе стороны 2017

Цена за авиабилет в обе стороны 2018

Динамика цены, %

Москва

62,6%

60,5%

10724

11158

+4%

Санкт-Петербург

13,2%

13,1%

14726

14609

-1%

Самара

1,4%

1,9%

15827

13079

-17%

Екатеринбург

1,1%

1,9%

16688

18792

+13%

Казань

1,2%

1,5%

13952

16964

+22%

Ростов-на-Дону

1,6%

1,5%

9084

9976

+10%

Красноярск

0,5%

1,4%

24191

21806

-10%

Тюмень

2,0%

1,3%

14768

19619

+33%

Уфа

0,6%

1,2%

14994

16095

+7%

Челябинск

0,7%

1,1%

16798

16680

-1%

Нижний Новгород

1,1%

1,0%

15167

19127

+26%

Пермь

0,9%

0,9%

18097

18245

+1%

Сургут

0,9%

0,9%

23226

20121

-13%

 

Портрет типичного путешественника, который летит осенью в Крым

Осенний отдых в Крыму больше популярен у женщин (доля женщин — 60%). В среднем по России в это время доля мужчин и женщин среди путешественников примерно равна.

 

Осень 2018

Доля женщин

Доля мужчин

В Крым

57,5%

42,5%

В среднем по России

50,3%

49,7%

 

Возраст

Закрывать сезон в Крым едут путешественники разных возрастов. Самая многочисленная группа — это туристы в возрасте 55+. Их доля — 34%. Тех, кому от 45 до 55 — 21%, от 35 до 45 — 16%, от 25 до 35 — 15%, от 0 до 25 — 14%.

По России в это время путешествуют люди всех возрастов. Доли пассажиров в возрастных группах 25 — 35, 35 — 45, 45 — 55, 55+ примерно равны, составляют около 20%. Небольшой перевес (на 1%, всего 21%) у группы 25 — 35 лет.

Источник: Отдел по связям с общественностью, Сервис путешествий Tutu.ru

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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