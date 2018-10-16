Кто летит осенью закрывать купальный сезон в Крым

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Сервис путешествий Туту.ру узнал, жители каких регионов полетят (или уже слетали) осенью в Крым закрывать купальный сезон. Специалисты сервиса проанализировали все оформленные авиабилеты с вылетом в Симферополь с 1 сентября по 1 декабря 2018 года

Из каких городов России прилетает больше всего туристов в бархатный сезон

Доля зарубежных туристов невелика — 0,2%. Основной турпоток едет из двух российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Но доля пассажиропотока из Москвы этой осенью постепенно снижается в пользу региональных перелетов.

Наибольший рост спроса продемонстрировали туристы из Красноярска (190%, почти в три раза), Уфы (92%) и Екатеринбурга (70%). Меньше туристов этой осенью прилетят из Тюмени. Возможно, это связано с тем, что средний чек на перелет из Тюмени в Симферополь увеличился на треть (с 14 768 до 19 619 рублей за авиабилет в обе стороны). Ниже стал средний чек из Самары (-17%), Сургута (-13%) и Красноярска (-10%).

Город вылета Доля пассажиров осенью 2017 Доля пассажиров осенью 2018 Цена за авиабилет в обе стороны 2017 Цена за авиабилет в обе стороны 2018 Динамика цены, % Москва 62,6% 60,5% 10724 11158 +4% Санкт-Петербург 13,2% 13,1% 14726 14609 -1% Самара 1,4% 1,9% 15827 13079 -17% Екатеринбург 1,1% 1,9% 16688 18792 +13% Казань 1,2% 1,5% 13952 16964 +22% Ростов-на-Дону 1,6% 1,5% 9084 9976 +10% Красноярск 0,5% 1,4% 24191 21806 -10% Тюмень 2,0% 1,3% 14768 19619 +33% Уфа 0,6% 1,2% 14994 16095 +7% Челябинск 0,7% 1,1% 16798 16680 -1% Нижний Новгород 1,1% 1,0% 15167 19127 +26% Пермь 0,9% 0,9% 18097 18245 +1% Сургут 0,9% 0,9% 23226 20121 -13%

Портрет типичного путешественника, который летит осенью в Крым

Осенний отдых в Крыму больше популярен у женщин (доля женщин — 60%). В среднем по России в это время доля мужчин и женщин среди путешественников примерно равна.

Осень 2018 Доля женщин Доля мужчин В Крым 57,5% 42,5% В среднем по России 50,3% 49,7%

Возраст

Закрывать сезон в Крым едут путешественники разных возрастов. Самая многочисленная группа — это туристы в возрасте 55+. Их доля — 34%. Тех, кому от 45 до 55 — 21%, от 35 до 45 — 16%, от 25 до 35 — 15%, от 0 до 25 — 14%.

По России в это время путешествуют люди всех возрастов. Доли пассажиров в возрастных группах 25 — 35, 35 — 45, 45 — 55, 55+ примерно равны, составляют около 20%. Небольшой перевес (на 1%, всего 21%) у группы 25 — 35 лет.

Источник: Отдел по связям с общественностью, Сервис путешествий Tutu.ru