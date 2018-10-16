Кто летит осенью закрывать купальный сезон в Крым
Сервис путешествий Туту.ру узнал, жители каких регионов полетят (или уже слетали) осенью в Крым закрывать купальный сезон. Специалисты сервиса проанализировали все оформленные авиабилеты с вылетом в Симферополь с 1 сентября по 1 декабря 2018 года
Из каких городов России прилетает больше всего туристов в бархатный сезон
Доля зарубежных туристов невелика — 0,2%. Основной турпоток едет из двух российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Но доля пассажиропотока из Москвы этой осенью постепенно снижается в пользу региональных перелетов.
Наибольший рост спроса продемонстрировали туристы из Красноярска (190%, почти в три раза), Уфы (92%) и Екатеринбурга (70%). Меньше туристов этой осенью прилетят из Тюмени. Возможно, это связано с тем, что средний чек на перелет из Тюмени в Симферополь увеличился на треть (с 14 768 до 19 619 рублей за авиабилет в обе стороны). Ниже стал средний чек из Самары (-17%), Сургута (-13%) и Красноярска (-10%).
|
Город вылета
|
Доля пассажиров осенью 2017
|
Доля пассажиров осенью 2018
|
Цена за авиабилет в обе стороны 2017
|
Цена за авиабилет в обе стороны 2018
|
Динамика цены, %
|
Москва
|
62,6%
|
60,5%
|
10724
|
11158
|
+4%
|
Санкт-Петербург
|
13,2%
|
13,1%
|
14726
|
14609
|
-1%
|
Самара
|
1,4%
|
1,9%
|
15827
|
13079
|
-17%
|
Екатеринбург
|
1,1%
|
1,9%
|
16688
|
18792
|
+13%
|
Казань
|
1,2%
|
1,5%
|
13952
|
16964
|
+22%
|
Ростов-на-Дону
|
1,6%
|
1,5%
|
9084
|
9976
|
+10%
|
Красноярск
|
0,5%
|
1,4%
|
24191
|
21806
|
-10%
|
Тюмень
|
2,0%
|
1,3%
|
14768
|
19619
|
+33%
|
Уфа
|
0,6%
|
1,2%
|
14994
|
16095
|
+7%
|
Челябинск
|
0,7%
|
1,1%
|
16798
|
16680
|
-1%
|
Нижний Новгород
|
1,1%
|
1,0%
|
15167
|
19127
|
+26%
|
Пермь
|
0,9%
|
0,9%
|
18097
|
18245
|
+1%
|
Сургут
|
0,9%
|
0,9%
|
23226
|
20121
|
-13%
Портрет типичного путешественника, который летит осенью в Крым
Осенний отдых в Крыму больше популярен у женщин (доля женщин — 60%). В среднем по России в это время доля мужчин и женщин среди путешественников примерно равна.
|
Осень 2018
|
Доля женщин
|
Доля мужчин
|
В Крым
|
57,5%
|
42,5%
|
В среднем по России
|
50,3%
|
49,7%
Возраст
Закрывать сезон в Крым едут путешественники разных возрастов. Самая многочисленная группа — это туристы в возрасте 55+. Их доля — 34%. Тех, кому от 45 до 55 — 21%, от 35 до 45 — 16%, от 25 до 35 — 15%, от 0 до 25 — 14%.
По России в это время путешествуют люди всех возрастов. Доли пассажиров в возрастных группах 25 — 35, 35 — 45, 45 — 55, 55+ примерно равны, составляют около 20%. Небольшой перевес (на 1%, всего 21%) у группы 25 — 35 лет.
Источник: Отдел по связям с общественностью, Сервис путешествий Tutu.ru
Категория: Новости / Спорт и туризм