Снова в игре. Российские паралимпийцы вернули себе флаг

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Международный паралимпийский комитет условно восстановил членство российского отделения.

Решение вступит в силу 15 марта. С этого момента атлеты смогут вновь выступать под флагом России, а в случае победы прозвучит гимн страны.

Что значит пометка «восстановлены условно», в эфире радио Sputnik объяснил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

«Основные 67 критериев предпосланные международным паралимпийский комитетом 2 года назад наши Комитетом добросовестно выполнены. Остается только несколько формальных моментов. Но это дополнительное давление. И будет ещё давление и подрезание крылышек нашим паралимпийцам в связи с кабальными условиями, поставленными Международным паралимпийским комитетом», - отметил Алексеев.

Международная организация собирается мониторить все действия ПКР до 3 декабря 2020 года. Если никаких нарушений не будет, то российские паралимпийцы смогут выступить и на Олимпийских играх 2020 и 2022 года.

Источник: https://ria.ru/radio/