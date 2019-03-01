Владимир Синяговский: Спортивные площадки должны быть в каждом населенном пункте...

/Спорт и туризм/

Один из вопросов, поступивший от жителей Геленджика в адрес депутата Государственной Думы Владимира Синяговского – строительство спортивной площадки в поселка Светлый. Спортивных плоскостных сооружений в данном населенном пункте нет, а значит, вопрос очень важен для молодежи и детей.

Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов проинформировал избирателей и депутата о том, что необходимый участок под площадку сформирован. Проработан вопрос о привлечении инвестора. Ожидается, что 1 мая спортивная площадка будет торжественно открыта.