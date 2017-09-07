Депутат Государственной Думы провел прием граждан в Геленджике

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За помощью к Владимиру Синяговскому обратились трое жителей муниципалитета. Первой на прием записалась жительница села Михайловский Перевал Татьяна Сегеда. Её интересовал вопрос строительства локальных очистных сооружений в их населенном пункте.

По информации главы Геленджика Виктора Хрестина, который также присутствовал на приеме, специалистами уже подготовлена вся необходимая проектная документация. Сразу после проведения торгов и объявления победителя начнется реализация проекта по строительству очистных сооружений в рамках инвестиционной программы городского водоканала. С вопросом, затрагивающим интересы жителей села Архипо-Осиповка, обратилась Любовь Соснова. Проблема заключается в том, что в случае выпадения обильных осадков отдельные огородно-садовые участки и переезды через реку Текос могут оказаться затопленными, так как работы по расчистке и берегоукреплению русла этой реки в последний раз проводились в 2012 году. Какие-либо федеральные или краевые программы, в рамках которых можно было бы провести работы, на сегодняшний день отсутствуют. Аналогичная ситуация с реками Вулан и Тешебс. С личным вопросом, касающимся жилищных прав, к депутату Государственной Думы обратился геленджичанин Виктор Вовк.

По каждому из вопросов Владимир Синяговский пообещал детально разобраться и при необходимости направить депутатские запросы в соответствующие органы. После приема граждан Владимир Синяговский провел с главой Геленджика, его первым заместителем, начальниками правового управления, управления муниципального земельного контроля и управления архитектуры и градостроительства совещание по вопросам обманутых дольщиков. Владимир Синяговский проинформировал, что в ближайшие время в Государственной Думе по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина будут разработаны «дорожные карты» для решения таких проблем и попросил всех присутствующих уделить особое внимание их выполнению.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик