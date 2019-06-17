Лига Чемпионов — чего ждать в следующем сезоне

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Эта Лига Чемпионов запомнится всем зрителям, как одна из самых зрелищных и интригующих за последние 10 лет. Невероятные камбэки и яркая игра, смазал впечатления только скучный финал. Но ожидать другого, когда встречаются две команды, которые знают друг друга очень хорошо было глупо, ведь цена ошибки так высока. Давайте рассмотрим наиболее важные моменты, которыми ознаменовался прошедший сезон и посмотрим за какими командами стоит пристально следить в следующем.

Лига Чемпионов — главные тренды прошедшего сезона

Эта Лига Чемпионов запомнилась своей яркой игрой и невероятными камбэками. Кроме этого в этом сезоне впервые была применена система VAR и серьезно повлияла на результат всего турнира. До старта розыгрыша было очень много споров о том, стоит ли вводить видеоповторы, не убьют ли они эмоции которая дает игра. И ответ был дан уже в первый год ее использования — VAR не только не убивает эмоции, она поднимает накал страстей до невиданных высот. Все кто смотрел онлайн трансляцию второго матча Тоттенхэм — Манчестер Сити надолго запомнят табло с надписью «No Goal Offside».

Также этот розыгрыш Лиги Чемпионов запомнился еще одним футбольным трендом — тотальным прессингом. Из 4 команд, прошедших до стадии ? финала, 3 превосходно умели прессинговать своего соперника на своем участке поля, а у четвертой был Месси. Все матчи были невероятно зрелищными с непредсказуемым результатом. Единственным минусом данного тренда стал скучный финал двух английских клубов, которые хорошо знают друг друга.

Лига Чемпионов турнирная таблица — за кем следить

На сегодняшний день Лига Чемпионов таблица групп и сетка квалификаций все еще не сформированы, так как проходит предварительный этап квалификации. Но же сейчас известны практически все участники, и вот за кем предстоит следить в первую очередь:

Аякс. Амстердамский клуб потерял двух своих ключевых игроков и снова начинает свой путь с квалификации. Сможет ли Тен Хаг перестроить команду и довести ее дальше, чем ? финала?

Краснодар. “Быки” в первый раз вышли в Лигу Чемпионов и им предстоит начать свой путь с квалификаций. Среди отечественных команд Краснодар показывает наиболее конкретный футбол на европейских турнирах. Путь предстоит очень непростой, но невероятно интересный.

РБ Лейпциг. Третья зарождающаяся сила в немецкой Бундеслиге имеет все шансы в следующем году закрепиться в элите европейского футбола. Грамотный менеджмент и хороший тренер — секрет успеха немецких быков.

Ред Булл Зальцбург. «Младшие быки» выдали невероятный перфоманс в Лиге Европы, выбив миланский интер и серьезно потрепав нервы Наполи. Благодаря английскому финалу австрийцы получили путевку в основную турнирную таблицу Лиги Чемпионов и мальчиками для битья Зальцбург точно не будет.