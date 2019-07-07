«МИР БЕЗ ГРАНИЦ» ПОКОРИЛСЯ ТУАПСИНСКИМ ЛЕГКОАТЛЕТАМ

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Очередной IV этап Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ», которая проводится по инициативе депутата Госдумы Владимира Синяговского, стал для туапсинских паралимпийцев медаленосным.

Соревнования по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья состоялись на днях в Горячем Ключе. На стадионе «Юность» мерились силами около сотни спортсменов из 12 муниципальных образований. Туапсинский район представляли Алексей Шибанов, Александр Бурмистров, Егор Ергин, Максим Юров, Анастасия Копанева. Легкоатлетам предстояло преодолеть дистанцию в 100 метров и сразиться в эстафете 4 на 100 метров.

В жаркой борьбе, но в дружественной атмосфере были выявлены сильнейшие спортсмены, а также отмечены целые команды. По итогам состязаний туапсинец Александр Бурмистров в беге на 100-метровой дистанции завоевал почётное серебро, Максим Юров взял бронзу. А самый юный участник, Егор Ергин был награждён грамотой «За волю к победе». Тренируют ребят Т.И. Ергина и М.М. Терещенко.

Источник: http://www.tuapse.com/news/19681.html