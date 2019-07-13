Парусная регата «Кубок «Порт Приморск» собрала более 200 участников

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В городе Приморске (Ленинградская область) при поддержке компаний Группы НМТП продолжаются 13-е Межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок «Порт Приморск».

В этом году в парусной регате принимают участие 16 команд: 218 яхтсменов в возрасте от 9 лет до 21 года из 7 регионов России.

20 судей работают на 2-х гоночных дистанциях, расположенных в проливе Бьёркезунд акватории Финского залива. За два дня было проведено 5 гонок на дистанции Браво и 3 гонки на дистанции Альфа. В оставшиеся дни планируется провести еще 7 гонок.

Напомним, что соревнования стартовали 5 июля и завершатся 11 июля 2019 года.

Парусная регата «Кубок «Порт Приморск» проводится при поддержке ООО «ПТП» и ООО «СФП» с 2007 года.

Источник: пресс-служба Группы НМТП