К первому юбилею Армейских международных игр выпущены почтовые марки

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26 июля в почтовое обращение вышли марки, посвященные пятым Армейским международным играм. В ближайшие дни марки поступят в продажу в Краснодарский почтамт.

На марках изображены танковый биатлон и авиадартс; на купоне — логотип армейских международных игр; на полях — пиктограммы Армейских международных игр. Марка номиналом 45 рублей выпущена тиражом 90 тысяч штук.

Оттиск штемпеля гашения первого дня можно поставить в центральных отделениях почтовой связи регионов, где в августе пройдут конкурсные состязания пятых Армейских международных игр.

V Армейские международные игры «АрМИ-2019» пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. Конкурсы «АрМИ-2018» будут организованы на территории 10 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. К участию в играх 2019 года приглашены 85 стран.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края