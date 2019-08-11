Победа во Владикавказе

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До матча во Владикавказе новороссийский "Черноморец" побеждая в Кубке России, никак не мог выиграть в матчах регулярного первенства. И вот, наконец, бело-синие выиграли!

И не просто выиграли, а победили в гостях "Аланию", которая ставит задачу выхода в первый дивизион. В первом тайме наша команда выдержала натиск соперника в первые минуты матча, а потом создала два опаснейших момента. К сожалению, Илья Захаров и Джамал Дибиргаджиев забить не смогли. Но во втором тайме нападающий "Черноморца" на 58 минуте головой замкнул навес Артема Поникарова с правого фланга и "Черноморец" повел в счете. Этот гол стал вторым для Джамала Дибиргаджиева в первенстве страны. Через семь минут хозяева поля счет сравняли, но на 81 минуте Иван Матюшенко, недавно ставший чемпионом Европы среди студентов в составе сборной Кубанского Государственного Университета, сумел переправить мяч в ворота "Алании", 1:2. Новороссийская команда могла увеличить счет в матче, но голкипер хозяев поля Ростислав Солдатенко спас свою команду после выходов один на один Джамала Дибиргаджиева и Александра Шабичева. "Черноморец" довел матч до победы и переместился в середину турнирной таблицы. Следующую игру бело-синие сыграют 16 августа дома с махачкалинским "Анжи". Матч начнется в 18 часов.