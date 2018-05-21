"Черноморец" выиграл у "Биолога"

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Новороссийская команда ни разу в своей истории не проигрывала новокубанскому "Биологу".

Вот и на сей раз в матче предпоследнего тура сезона 2017/18-го годов, "Черноморец" обыграл своего соперника.

Уже на первых минутах Иван Селеменев мог забить гол в ворот хозяев поля, но удачно сыграл их новый вратарь Александр Косенко. Затем, могли забить Артур Григорян и Николай Бояринцев, но счет новороссийцы смогли открыть лишь на 36-ой минуте матча. Анатолий Пуляев выкрутил идеальную передачу на дальнюю штангу, где Никита Чалый этот навес замкнул ударом головой, 0:1.

Хозяева могли сравнять счет на последней минуте первого тайма. Юрий Федосеев убежал на рандеву с Максимом Швагиревым, но в створ ворот не попал. Во втором тайме хозяева немного перестроились и ринулись в атаку в надежде отыграться. Впрочем, оборона "Черноморца" сбоев не давала, а на 88-ой минуте бело-синие и вовсе забили второй гол в матче. Красивейший гол удался Кириллу Кочубею, который со штрафного отправил мяч точно в "девятку".

Победа над "биологом" и поражение "Дружбы" в гостях в Афипском позволили "Черноморцу" обойти майкопчан в турнирной таблице и подняться на пятую строчку. 27-го мая новороссийская команда проведет матч заключительного тура нынешнего сезона на своем стадионе. Соперником наших футболистов будет махачкалинский Анжи-2". Начало встречи в 16:00.