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В Ростове-на-Дону на базе Спортивного клуба армии состоятся соревнования Южного военного округа«Командирские старты»

Третий этап всеармейских соревнований «Командирские старты» на первенство Южного военного округа состоится на базе Спортивного клуба армии в Ростове-на-Дону в период с 17 по 20 сентября.

В состязаниях принимают участие шесть команд от общевойсковых объединений, 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии. В каждую команду вошло по 9 офицеров в шести категориях – от командира взвода до командующего объединением.

Кроме того, в «Командирских стартах» представлено 13 команд от соединений и воинских частей, в каждой из которых по 8 офицеров в 4 категориях от командира взвода до командира соединения.

Более 150 участников из числа старших и младших офицеров ЮВО будут состязаться в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге на длинные дистанции, легкоатлетической эстафете и силовых упражнениях (подтягивание, упражнения с гирями).

По итогам соревнований сборная команда ЮВО в составе 11 наиболее подготовленных офицеров – от командиров взводов до командующего армией – выступит в финале всероссийского этапа «Командирских стартов».

 Соревнования «Командирские старты» проводятся шестой год подряд в целях повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни, повышения их мотивации к занятиям спортом.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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