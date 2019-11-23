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В 2016 году Артур Далалоян не вошел в состав сборной России на Олимпиаду, после чего стопроцентно сфокусировался на гимнастике и, вслед за двумя успешными чемпионатами Европы, на ЧМ-2018 в Дохе сенсационно завоевал золото в личном многоборье — первое для России с конца девяностых (в этом виде соревнований не побеждал даже легендарный Алексей Немов).

Этим Артур не ограничился и спустя год, в Штутгарте, вместе со своими товарищами добыл для России первое за двадцать восемь лет золото в командном турнире.

— Год назад вы выиграли золото чемпионата мира в вольных упражнениях, а сейчас — в командном первенстве. Разные ощущения?

— Абсолютно разные. Одно дело, когда ты только на себя сработал хорошо. Другое — когда команда выиграла: это итог работы всего состава. После командного золота радость в два раза больше. Каждая медаль — финиш многолетнего пути.

— Правда, что ожидание командного многоборья ЧМ-2019 после прошлогоднего обидного второго места доводило вас до бессонницы?

— Не скажу, что прямо спать не мог ночами, но, конечно, я очень много об этом думал. Не хватало именно командного золота — тем более мы могли взять его еще в 2018 году в Дохе, если бы не ошибка на брусьях. Хотя, может, дело и не в ней. Главное, что в Штутгарте мы все же завоевали золото. Впереди олимпийский год — предстоит сделать в два раза больше.

— Вы родились в приднестровском селе Кременчуг. Чем там в детстве занимались?

— Там, конечно, не так, как сейчас в Москве, где родители боятся детей на улицу выпустить. Я уже в три-четыре годика гулял сам. Катался с ребятней на санках с горки. Еще брал у деда велосипед, залазил под раму и ездил. Был очень самостоятельным.

— О гимнастике еще речи не шло?

— Нет, сто процентов. Тогда было интереснее лазить по деревьям и все такое.

— Ваша мама говорила, что вы с первых лет любили ходить на пальцах.

— Ну да, ходил — носки всегда тянулись очень хорошо. Всегда был достаточно гибким.

— Какое поздравление после золотых медалей больше всего запомнилось?

— Очень приятными стали поздравление главы банка ВТБ, телеграммы от президента и министра спорта — мы их, кстати, читали перед всем строем, гордились этим. В прошлом году я для себя достиг даже больших высот, но тогда не было такого внимания, а сейчас, после командного золота, поздравления сыпались со всех сторон. Это здорово.

— Ожидая своих выступлений в командном финале, Никита Нагорный веселился с Иваном Стретовичем. Как с волнением боролись вы?

— Если чувствую, что меня трясет, стараюсь нормализовать дыхание. Начинаю дышать спокойно и ровно. Когда чувствую, что вдох-выдох ровный, тогда можно идти и делать упражнение. Года три назад Николай Крюков посоветовал мне таким образом успокаивать нервы. И правда — вдыхаешь, и тряска проходит.

— Два года назад вы участвовали в чемпионате мира с травмой голеностопа. Как так вышло?

— Я попал туда только на два снаряда — вольное упражнение и прыжок. Но на тренировке до начала соревнований неудачно приземлился и очень сильно травмировался. Выступал после этого с нереальными болями. Заставлял себя. Выходил и делал упражнения, сжав зубы. Правда, как правило, ничем хорошим это не заканчивается — только насилуешь себя.

— Сомневались, участвовать через боль или отказаться от выступлений?

— Нет, никаких сомнений не было: это ведь был мой первый чемпионат мира. Я, как любой спортсмен, обязан был там выступить и не мог свернуть с этого пути, несмотря на травму.

У меня был осколочный перелом: связка настолько растянулась, что выдернула кусочек кости. Это не так серьезно, но после соревнований кость все равно должна была срастись. На меня надели специальный сапог. С ним можно было ходить. Я и на отдых с ним полетел — в Доминикану. Даже танцевал на дискотеке.

— Вы с самого детства тренировались у Александра Калинина. Как менялись ваши отношения?

— Рос и я, и тренер, так что, конечно, бывало всякое: однажды мы даже вспылили, поссорились — и разошлись на год. Поняли, что вообще не находим общий язык. Я занимался у Калинина с шести до семнадцати лет — конечно, мы друг другу приелись. Отдохнув друг от друга, мы нашли повод состыковаться и восстановили совместную работу. Я к тому моменту внутренне повзрослел, переосмыслил многие моменты. Да и он признал, что был слишком эмоционален. Просто и у него, и у меня был тяжелый момент в жизни.

— Другой тяжелый момент — ваша первая попытка поступить в университет.

— Ой, да. Думал: «Я — спортсмен: мне все сделают». У меня был типа хороший друг, который вызвался мне помочь за вознаграждение и взял мою зачетку. У меня были тренировки, и я наивно ему доверился. Он мне сообщал: «Все в порядке, закрываю зимнюю сессию!» Потом внезапно выяснилось, что я отчислен. Оказалось, что не только я до этого ни разу не был в университете, но и тот друг.

— Непопадание на Олимпиаду в Рио тоже помогло повзрослеть?

— Все кризисные моменты либо сломят тебя, либо сделают сильнее. Я выбрал такой путь: не ломаться, а переводить неудачи себе на пользу.

— Золото румынского чемпионата Европы – 2017 сделало вас увереннее?

— Конечно. Это был мой первый взрослый чемпионат Европы. Другие ребята после Олимпиады находились в режиме отдыха, лояльнее относились к тренировкам, а я работал, наверстывал и к чемпионату Европы подошел в хорошей форме. Получилось неплохо: серебро в многоборье и золото в опорном прыжке. Для меня это стало хорошим стимулом работать дальше.

— Присутствие родственников в зале доставляет дискомфорт? — Да нет, просто отвлекает: в любом же случае смотришь на них. Появляются дополнительные эмоции и волнение. А лишние эмоции в нашем деле ни к чему хорошему не приводят. Поэтому мои родные еще ни разу не присутствовали на трибунах. Правда, думаю, со временем все равно кто-то придет — уж больно они этого хотят. — Мама рассказывала, как смотрит ваши выступления по телевизору? — Она очень эмоциональна: обязательно закричит, если я сделаю хорошее упражнение. — Общаетесь с родными во время чемпионатов мира и Европы? — Свожу к минимуму общение и с родителями, и с женой. Раз в несколько дней созваниваемся на десять-пятнадцать минут. В остальном стараюсь держать эмоции и переживания при себе, чтобы не расплескивать внутреннюю энергию. — Рождение дочери мотивирует в спорте еще сильнее? — Это добавляет ответственности: ты конкретно понимаешь, для кого работаешь. Ты уже не можешь бросить гимнастику, не можешь лениться. Нужно переть вперед и вперед, потому что за спиной большая семья. 16 августа я был рядом с женой во время родов, а потом встречал ее из роддома. Это непередаваемые эмоции. — Два успешных чемпионата мира добавили сил перед Олимпиадой в Токио? — И на прошлом, и на этом чемпионате мира в моих выступлениях были моменты, которыми я остался недоволен. Так что предстоит куча работы. И это мне нравится. В этом удовольствие — что еще есть к чему стремиться и над чем работать.

Денис Романцов

Источник: https://vtbrussia.ru/sport/gymnastic/vperedi-olimpiyskiy-god-predstoit-sdelat-v-dva-raza-bolshe/?utm_source=facebook_com&utm_medium=vtb__facebook&utm_term=vperedi-olimpiyskiy-god-predstoit-sdelat-v-dva-raza-bolshe%2F&fbclid=IwAR0yQyMDnBnGD-fArpuVgJOEf524icHzHYfkGaA9aRiFoppX7mrpQrPI-jY