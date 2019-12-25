В Новый год с ГТО!

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25 декабря прямо на Центральной площади курорта желающие могли проверить свою физическую подготовку и сдать нормы ГТО.

Перед сдачей нормативов зарядку для всех пришедших провели игроки футбольного клуба «Спартак-Геленджик» Костас и Никос Ашкаловы.

Вместе с геленджикскими футболистами участники фестиваля выполнили комплекс разминочных упражнений, а затем приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Спортивный фестиваль проходил в доброй и веселой обстановке, в кругу единомышленников. Участниками соревнований стали геленджичане разных возрастов: школьники, студенты, воспитанники спортивных школ. Выполнить базовые спортивные упражнения комплекса решили около 100 человек. Они смогли проверить себя в следующих дисциплинах: «наклон вперед из положения стоя», «поднимание туловища из положения лежа на спине», «прыжок в длину с места, толчком двух ног», «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» и «челночный бег». Сегодняшний фестиваль показал, что геленджичане к труду и обороне готовы!

Напомним, что проверить свои физические возможности может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru, получить идентификационный номер, после чего прийти в Центр тестирования всероссийского комплекса ГТО по адресу: г. Геленджик, ул. Островского 23, дополнительная информация по телефону: +7-938-428-91-25.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик