Спортивный челлендж с призовым фондом от многократного рекордсмена Гиннесса и чемпиона Европы
Уникальный челендж, где победителем может стать каждый, несмотря на возраст или пол, самое главное - иметь неслабый хват!
Соревнование проводится в Instagram с хештегом #рукатурник.
Этот челлендж запустили в своих Instagram-аккаунтах воркаут-атлеты: многократный рекордсмен книги рекордов Гиннесса Манвел Мамоян из России и Чемпион Европы по стрит-лифтингу Айтым Жакупов из Казахстана.
Призовой фонд 12.000 руб.
Первое место 5000 руб.
Второе место 3000 руб.
Третье место 2000 руб.
И плюс в качестве бонуса одному из участников в случайном порядке - 2000 руб. за участие в челлендже #Рукатурник
Правила челленджа, правила выполнения упражнений:
Провисеть на турнике на одной руке на время!
Ногами не касаться земли!
Не использовать никаких накладок для рук!
Второй рукой не держаться ни за что!
Видеоматериал должен быть без монтажа!
В видео вы должны быть видны в полный рост!
Источник: https://www.instagram.com/p/B8bsb1_Bfz3/?utm_source=ig_web_copy_link
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Категория: Новости / Спорт и туризм