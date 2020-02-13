Спортивный челлендж с призовым фондом от многократного рекордсмена Гиннесса и чемпиона Европы

/Спорт и туризм/

Уникальный челендж, где победителем может стать каждый, несмотря на возраст или пол, самое главное - иметь неслабый хват!

Соревнование проводится в Instagram с хештегом #рукатурник.

Этот челлендж запустили в своих Instagram-аккаунтах воркаут-атлеты: многократный рекордсмен книги рекордов Гиннесса Манвел Мамоян из России и Чемпион Европы по стрит-лифтингу Айтым Жакупов из Казахстана.

Призовой фонд 12.000 руб.

Первое место 5000 руб.

Второе место 3000 руб.

Третье место 2000 руб.

И плюс в качестве бонуса одному из участников в случайном порядке - 2000 руб. за участие в челлендже #Рукатурник

Правила челленджа, правила выполнения упражнений:

Провисеть на турнике на одной руке на время!

Ногами не касаться земли!

Не использовать никаких накладок для рук!

Второй рукой не держаться ни за что!

Видеоматериал должен быть без монтажа!

В видео вы должны быть видны в полный рост!

Источник: https://www.instagram.com/p/B8bsb1_Bfz3/?utm_source=ig_web_copy_link