Губерниев сообщил о возможном уголовном деле против Логинова в Италии

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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция завела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича уголовное дело. "Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии", — написал он в Telegram.

По его словам, письмо из Международного союза биатлонистов (IBU) "оказалось весьма серьезным". "Ждем развития событий", — отметил Губерниев. При этом телеведущий добавил, что Логинову и Касперовичу позволят покинуть Италию. Накануне полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по местному времени. У Логинова изъяли компьютер и мобильный телефон.

Как рассказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обыски проходили в рамках старого допингового дела российского спортсмена, который уже отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Он добавил, что Касперовича могут подозревать в провозе запрещенных препаратов на чемпионат мира под чужой аккредитацией.

Российское посольство в Италии направило в МИД страны ноту с требованием обеспечить необходимые условия для подготовки россиян к соревнованиям. Также в представительстве потребовали разъяснить сложившуюся ситуацию. По предварительным данным, правоохранители не нашли улик, подтверждающих использование Логиновым допинга. На чемпионате мира в Италии Логинов принес сборной России золото в спринте и бронзовую медаль в гонке преследования. При этом сегодня биатлонист отказался от участия в масс-старте.

Источник: https://rsport.ria.ru/20200223/1565124010.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru