Как не паниковать в четырех стенах в условиях самоизоляции?

Рассказывает сертифицированный фитнес-тренер, спортивный диетолог, автор книги "Smart ЗОЖ" Алена Мурлаева. Ну во-первых, вы не в тюрьме, вы - дома!

А во-вторых, паникёры в зоне риска, так как наша нервная система напрямую связана с иммунной!

Всегда есть выход и в условиях ограниченного пространства можно тренироваться и правильно питаться.

Правила питания на карантине дома:

никаких жёстких диет и голоданий!

Почему?

1.Холодильник рядом, срывы неизбежны, особенно в условиях голода

2.В случае, если вам удастся весь карантин все-таки выдержать диету, то выйдя из него, даже при условии большей активности, организм возьмет своё и скорее всего, с “+»

Он у нас умный и знает наверняка, что такая «голодовка» не финальный раз, поэтому на случай « сельдерея и каши на воде»( фраза из моей книги « SMARTзож»), нужно запастись

3.отсутствие нужных нутриентов приводит к снижению иммунитета, что в данной ситуации совсем не к месту!

забыть про сахар! Чем выше сахар в крови, тем хуже иммунный ответ. Поедать вкусняшки - не лучший вариант в период вируса. И помним, что организму всё-равно откуда брать глюкозу- из булочки или сладкого фрукта! То есть поедать фрукты килограммами, чтобы витаминов понабраться- это, простите, бред. 2 фрукта в день достаточно

увеличить потребление белковой пищи, так как наши иммунные клетки - это и есть белок.

Правила тренировок на карантине:

каждый день, не пропуская и не давая телу забыть о движении

тренироваться онлайн в прямых эфирах с живым тренером! (многие фитнесы предлагают такую услугу и я на своей странице в том числе) Так будет мотивация и меньше возможности себе навредить

тренироваться самим, если вы спортсмен или тренер

тренироваться по записанным видео опасно, можно получить травму! Или нужно доверять тренеру, видео которого вы смотрите

В любом случае, периодически натягивайте джинсы! Пижама - вещь обманчивая.