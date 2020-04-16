Возвращать деньги за туры из фондов готовы 19 туроператоров

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Распечатывать свои фонды персональной ответственности и возвращать из них деньги клиентам за отмененные туры за рубеж по состоянию на 14 апреля захотели 19 туроператоров из порядка 500, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" глава объединения туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"На сегодняшнее утро это 19 туроператоров. Среди них нет компаний федерального масштаба. В основном это московские нишевые туроператоры и региональные", — сказал он. По данным единого федерального реестра, выездным туризмом в России сейчас занимается 531 туроператор.

Как сообщалось, правительство 8 апреля утвердило правила возврата туристам средств за аннулированные туры за рубеж из фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров. В соответствии с документом, туроператоры должны до 15 апреля подать уведомление в ассоциацию "Турпомощь" о том, что они планируют использовать свои фонды для выплат туристам.

Крупные компании не будут распечатывать ФПО

Многие крупные туроператоры сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что распечатывать фонды не намерены. "Мы не будем распечатывать фонд персональной ответственности. Выплаты туристам будем производить самостоятельно", — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова. В компаниях "Музенидис Трэвел" и Space Travel также заявили, что этой возможностью не воспользуются.

Аналогичное решение приняли и в TUI. "ФПО TUI Россия составляет 332 млн рублей. При этом для того, чтобы были произведены выплаты из фонда, туроператор должен в столь сложное время внести дополнительно еще 446 млн рублей, что экономически нецелесообразно", — сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании добавили, что туристы получат возмещение за счет средств туроператора. В страны, не рекомендованные Ростуризмом к посещению, размер выплат составит 100% от стоимости тура. "При этом более 70% наших клиентов уже предпочли перебронировать туры на новые даты или депонировать средства, если еще не определились с направлением и сроками новой поездки. Туристы посчитали этот вариант более выгодным с учетом того, что мы фиксируем курс валют на день оплаты", — отметили в TUI.

В Tez Tour также приняли решение воздержаться от предложения воспользоваться денежными средствами из фонда. "В первую очередь, мы исходим из интересов туристов, которые минуя все бюрократические процедуры могут перенести деньги на другой тур или вернуть их уже в сентябре-октябре 2020 года", — сообщили в пресс-службе компании.

По информации Российского союза туриндустрии, отказались от использования фондов также в компаниях «Библио Глобус», «Пегас Туристик» и Anex Tour.

Часть туроператоров еще не приняли решения, что делать со своими фондами, среди них – «Интурист».

"Интурист" в полной мере использует все возможности удовлетворения законных прав туристов и партнеров компании с учетом текущей ситуации. Что касается использования ФПО, то в данный момент ведется анализ ситуации и того насколько данная мера может помочь полному соблюдению прав всех потребителей", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора.

В соответствии с отраслевым законом право воспользоваться средствами, накопленными в ФПО, туроператор может только в том случае, если останавливает свою деятельность, поскольку не может выполнить обязательства, то есть фактически уходит с рынка.

Ожидаемое решение

Как пояснила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, решение туроператоров было ожидаемым. По ее словам, отраслевые общественные объединения обращались в правительство с предложением предоставить туроператорам возможность экстренно распечатать ФПО, так как это средства, накопленные самими компаниями, и было бы логично, что они смогут ими воспользоваться в тяжелой ситуации.

«Правительство услышало турбизнес, в закон были внесены соответствующие поправки. Но когда был обнародован механизм использования средств ФПО, стало очевидно: те, кто его разрабатывал, сделали всё, чтобы туроператоры эти деньги не трогали», — сказала она.

Тюрина напомнила, что членам «Турпомощи» было дано лишь несколько «карантинно-нерабочих» дней на принятие решения, распечатывают они свой фонд или нет — правила были опубликованы 8 апреля, а подать соответствующее уведомление необходимо до 15 апреля.

За распечатывание фонда надо заплатить

«Но самое главное, что прежде, чем распечатать фонд, туроператор обязан сделать очередной квартальный взнос – 0,25% от общей цены турпродукта за предыдущий год. То есть компании, испытывающей беспрецедентные финансовые трудности, возникшие совсем не по ее вине, разрешают воспользоваться ее же деньгами, но за это надо сначала заплатить немалые деньги», — сказала она.

При этом распечатать фонд может только туроператор, имеющий финансовые гарантии. А некоторые компании ранее были от них освобождены, поскольку свой фонд полностью сформировали. По словам Тюриной, найти сейчас страховщика, который подпишет договор о финансовом обеспечении с туроператором, невозможно.

«Наконец, туроператору дается шесть месяцев на составление реестра туристов, которым надо вернуть деньги, подать документы раньше нельзя. Затем в течение 60 дней турист получит деньги. То есть общий срок ожидания денег – не менее восьми месяцев. При этом он получит не всю сумму, а за минусом фактически понесенных туроператором затрат, это обозначено в правилах. А свой тур клиент перенес, например, на осень этого года, причем без потери денег. Получается, что поездка может состояться раньше, чем частичный возврат средств», — подчеркнула эксперт.

Во вторник в Ассоциации туроператоров заявили, что более 200 тысяч россиян приобрели путевки на отдых в России и за рубежом и не смогли ими воспользоваться из-за коронавируса. При этом по большинству туров компаниям удалось договориться с клиентами о переносе отдыха на более поздние сроки.

Источник: Интерфакс-Туризм