Работники турбизнеса устроили всероссийский онлайн-флешмоб

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Сотрудники туристических компаний, туристско-информационных центров, отелей, транспортных компаний устроили всероссийский онлайн-флешмоб, чтобы показать, что принятые государством меры поддержки не спасают туристическую индустрию от умирания.

В среду во всех популярных соцсетях появились фотографии, плакаты и видеоролики, показывающие плачевное состояние туротрасли. Лозунг флешмоба – "SOSтояние туризма – SOSтояние страны". Акция постепенно охватывает всю Россию, начали ее в среду в 11:00 по местному времени Чукотка и Камчатка, постепенно к коллегам присоединяются и другие регионы.

В рамках флешмоба работники российского турбизнеса размещают фотографии и видео на фоне опустевших достопримечательностей, в закрытых офисах, в пустых кафе, ресторанах, сувенирных магазинах, в простаивающих туристических автобусах. В регионах, где действует режим самоизоляции, они фотографируются в квартирах.

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, толчком к флешмобу послужила аналогичная акция немецких коллег. Как сообщалось, в конце апреля представители турбизнеса Германии в 40 городах вышли на митинги с требованием финансовой поддержки от правительства в связи с пандемией коронавируса.

"Наша главная цель – показать обществу и государству, что принятые меры поддержки не спасают туристическую индустрию от вымирания", — подчеркнула представитель РСТ. По ее словам, такую акцию солидарности турбизнес проводит впервые с 2006 года, когда турфирмы выходили на митинги, опасаясь банкротств из-за резкого ужесточения государственного регулирования отрасли.

Источник: https://tourism.interfax.ru/