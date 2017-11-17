Курорт «Имеретинский» примет II Всероссийский конгресс туроператоров

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Курорт «Имеретинский» сообщает о проведении второго Всероссийского конгресса туроператоров в Сочи. Мероприятия деловой программы конгресса пройдут на базе отеля «Имеретинский» 4* с 22 по 24 ноября 2017 г.

Главное отраслевое событие в сфере туризма, II Всероссийский конгресс туроператоров, состоится на базе отеля «Имеретинский» 4* с 22 по 24 ноября 2017 года. В мероприятии, которое проводится по инициативе Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Российского союза туриндустрии (РСТ) и ассоциации «Турпомощь», примут участие представители Совета федерации и Государственной думы РФ, Минкультуры, Минэкономразвития, Минтранса, Центробанка России, администрации Краснодарского края, Всероссийского союза страховщиков, общественных объединений турбизнеса, а также ведущих компаний туристической отрасли.

Основные вопросы, которые будут обсуждаться профессионалами туристического рынка и представителями профильных министерств и ведомств в рамках пленарных заседаний и панельных дискуссий – итоги туристического сезона 2017 года и вызовы сезона 2018 года, влияние изменения туристического законодательства на рынок, методы решения конфликтных ситуаций в туристической отрасли, горнолыжный туризм, электронные путевки, развитие экскурсионного туризма и другие.

Среди ключевых спикеров конгресса заявлены глава Ростуризма Олег Сафонов, вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, генеральный директор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная, генеральный директор «НТК Интурист» Виктор Тополкараев.

Источник: Курорт «Имеретинский»