Внутренние перелеты подорожали на 50-110%: издержки за счет россиян

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Авиакомпаний подняли цены на билеты в апреле-мае.

За апрель пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 92%. Об этом сообщила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Отмечается, что средняя занятость пассажирских кресел составила всего 27%. Из обнародованных данных следует, что компании фактически находятся в режиме заморозки. После отмены международного сообщения перевозчикам пришлось сократить полетные программы и внутри страны. Они продолжают гонять полупустые самолеты, что требует колоссальных затрат: оплата топлива, лизинга воздушных судов, зарплата экипажа. Авиаотрасль считается одной из наиболее пострадавших от коронавируса, но, эксперты подчеркивают, выделенных государством средств на всех не хватает.

На сегодняшний день практически все полеты остановлены. До 1 июня по большинству направлений билеты не продаются. Несмотря на это, перевозчикам приходится оплачивать постоянные расходы.

Напомним, 15 апреля президент Путин предложил выделить более 23 млрд рублей на спасение авиакомпаний. Между тем, по оценкам отраслевых специалистов, без помощи как минимум в 150 млрд рублей перевозчики не смогут оплатить лизинг воздушных судов, а также выплатить зарплаты летному экипажу.

Выделенных средств недостаточно, говорит руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. «В Минтрансе уже предложили правительству рассмотреть дополнительно отсрочку авиаперевозчикам по уплате НДС и страховых взносов на 6 месяцев, ввести мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей на этот же срок, дать возможность компаниям не возвращать средства за проданные билеты в течение двух лет и заменить их ваучерами, облегчить получение кредита на основе госгарантий, а также разрешить не платить дивиденды», — отмечает собеседник «МК».

По мнению эксперта, что в той или иной степени эти предложения должны быть удовлетворены, чтобы избежать наиболее драматичных последствий с массовыми сокращениями и банкротством отдельных компаний. «Большая часть запаса финансовой устойчивости перевозчиков формируется именно в стартующий в скором времени высокий сезон, — подчеркивает Коган. — Из-за отсутствия очевидного прогресса в подавлении пандемии COVID-19, небо для международных рейсов откроют еще не скоро».

Несмотря ни на что, перевозчикам необходимо оплачивать обязательные платежи. По этой причине в апреле-мае ведущие авиакомпании страны подняли стоимость перелета между Москвой и 15 крупнейшими городами России с вылетом на 50–110% по сравнению с месяцем ранее. Компании попытались хоть немного компенсировать свои убытки, которые, по данным той же Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта составляют порядка 500 млн руб. в сутки.

Источник: Московский Комсомолец