Турагентства оказались на грани исчезновения: нечем расплачиваться с россиянами

Отрасль погибнет без дополнительной господдержки.

Только 2% турагентств получили финансовую поддержку от государства, показал опрос, проведенный Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). 47% — практически остановили работу, так и не дождавшись помощи: фирмы уже прекратили выплачивать зарплату сотрудникам. Представители РСПП заявили о необходимости принять новые меры поддержки отрасли, пока часть компаний продолжает функционировать. Впрочем, пойдет ли на это государство — неизвестно. Между тем, независимые эксперты убеждены, что без весомых субсидий турагентства не смогут вернуть клиентам деньги за ранее приобретенные путевки.

В 2020 году отрасль переживает одно из самых сложных потрясений за всю историю работы. Поэтому никаких гарантий, что фирмы будут работать после того, как снимут ограничения на полеты, нет.

Другой вопрос, что реальной помощи не получает фактически ни одна отрасль, рассказывает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. «Не секрет, что больше всех пострадали отрасли с высокой оборачиваемостью — рестораны, отели, турфирмы, сфера услуг, ритейл. Поэтому на данный момент туризм — лишь одна из отраслей, которая заявляет о невозможности продолжать деятельность без поддержки государства», — подчеркивает он.

Чтобы выжить туроператорам необходимо сохранить штат сотрудников, которым необходимо платить зарплату. По мнению шеф-аналитика ТелеТрейд Пётра Пушкарёва, если бы государство приняло решение вернуть компаниям все уплаченные в прошлом году взносы в социальные фонды, а это не менее 10 млрд рублей, туроператоры смогли бы рассчитаться с персоналом и остаться на плаву.

Но пока правительство в качестве финансовой поддержки всей туротрасли выделило всего 3,5 млрд рублей. И сейчас маленькую или среднего размера турфирму предпринимателям проще и дешевле просто закрыть. «Когда границы закрыты и самолёты не летают — остальные потери невосполнимы, — подчеркивает Пушкарев. — Деньги, предназначенные туроператорам и, как следствие, их клиентам, зависли».

Первый вице-президент Опоры России Павел Сигал считает, что дополнительное финансирование смогут получить только те турфирмы, которые будут ориентироваться на внутренний рынок и формировать предложения по российским курортным городам и популярным историческим маршрутам внутри регионов. «Многие фирмы рискуют не дождаться поддержки и закрыться, а накопленные долги приведут к банкротству», — говорит он.

Что касается возможного банкротства, то оно должно идти строго в соответствии с законом. В таком случае туристы будут далеко не первыми в длинной очереди кредиторов, состоящей из отельеров и перевозчиков: возместить стоимость туров клиентам без содействия власти не получится.

«Если бы туроператоров поддержали весомыми субсидиями, то с ответственностью перед своими клиентами большинство фирм смогли бы справиться, — отмечает Петр Пушкарев. — Сейчас, в отсутствие такой законодательной базы, возврат или невозврат денег — исключительно вопрос совестливости и наличия хоть каких-то финансовых ресурсов у компании, а для клиента — это рулетка».