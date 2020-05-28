Согласно документу, опубликованному на интернет-портале краевого парламента, размер курортного сбора на территориях проведения эксперимента с 1 июня 2020 по 31 декабря 2020 составит 0 рублей.

Законопроект о введении моратория внесен в заксобрание Кубани губернатором Вениамином Кондратьевым.

Эксперимент по курортному сбору стартовал в июле 2018 года на территории Анапы, Сочи, Геленджика, Горячего Ключа и ряда поселков Туапсинского района. Размер сбора составлял 10 рублей в сутки для лиц старше 18 лет.

В 2018 году было собрано более 109 млн рублей, в 2019 году — более 150 млн рублей. Средства направляются муниципалитетами на развитие курортной инфраструктуры.