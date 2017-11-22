Депутаты ЗСК приняли закон о введении курортного сбора на Кубани в размере десяти рублей в сутки

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В работе 3-й сессии краевого парламента принял участие Вениамин Кондратьев.

– Цель введения курортного сбора – это не только сохранение сегодняшней инфраструктуры наших курортных городов, но еще и их развитие. Если мы почувствуем, что 10 рублей – это дорого, мы его обнулим. Вся сумма будет оставаться в муниципалитете, никакого перераспределения средств не будет, – акцентировал губернатор.

Как отметил, в свою очередь, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, закон о введении курортного сбора разработан с учетом заявок муниципалитетов.

Сумма собранных средств, по прогнозам, составит 267,5 млн рублей. Деньги в 100-процентном размере направят в бюджеты муниципалитетов-участников эксперимента. Речь идет о Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района. С жителей Кубани сбор взиматься не будет.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, основная задача сейчас – определить четкий механизм взимания средств. Соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до апреля 2018 года.

– У нас есть и теневые гостиницы, параллельно надо налаживать их администрирование, – добавил председатель регионального парламента.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края